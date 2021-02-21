Oumar Niasse: "Koeman beni yok etmek istedi"

Everton'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle kadroya girmekte zorlanan Oumar Niasse, Koeman'ın kendisine yaptıklarını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Oumar Niasse: 'Koeman beni yok etmek istedi'
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21 Şubat 2021 17:54
El-Hadji Baye Oumar Niasse
El-Hadji Baye Oumar Niasse
Cardiff City
2016 yılında 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Everton'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle kadroya girmekte zorlanan Oumar Niasse, takımda başından geçenleri anlattı.

O dönemde takımın başında olan Koeman'ın kendisine davranışını anlatan Niasse, "Koeman beni yok etmek istedi. Hedefi bendim ve durmadan denedi. Dolabımı ve numaramı almak gibi birçok şeyi denedi... Beni yedek takıma gönderdiler, as takımla yemek yememi ve iletişim kurmamı yasakladılar. Çok zordu." ifadelerini kullandı.

PSG MAÇI SONRASI PAYLAŞIM

Oumar Niasse, geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı paylaşımda Barcelona'nın PSG'ye 4-1 ve Liverpool'un Everton'a 2-0 mağlup olduğu maçlarla ilgili bir paylaşım yaptı ve ekledi: "Ne hafta ama!"






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