Oubre: "Warriors'la kontratımı uzatmayı çok isterim"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., bu yaz Warriors ile kontratını uzatmaya istekli olduğunu söyledi.



Son takas tarihinde kendisi için güçlü teklifler gelen fakat Golden State ekibinin kadroda tutmayı tercih ettiği Oubre Jr., takımla yaz döneminde yeniden bir anlaşma imzalamaya açık olduğunu belirtti.



25 yaşındaki forvet, takımla geleceği hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Gelecek için konuşamam. Sanki müneccimmişim gibi bana sorular sormaya devam ediyorsunuz. Ama günün sonunda büyüyorum, ligdeki becerilerimi geliştiriyorum ve benchten gelmekten çok daha fazlasını da sunabilirim."



Oubre, Warriors ile yeniden anlaşma yapma olasılığı hakkında şöyle konuştu:



"Bunu çok isterim. Günün sonunda bu bir iştir. Bir adımı atlattık, bir sonraki adım da bu sezondaki hedeflerimize ulaşmamız için, kendimi tamamen bu takıma adamak. Ve sonra da bu yaz başka bir adım var. Yani şu anda yalnızca anı yaşıyorum. Buradayım ve bir Warrior'ım."



