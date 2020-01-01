Oubre Jr, yakışıklılığını övenleri umursamıyor: "Manyaksınız hepiniz"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., tipi için övgü almayı umursamadığını söyledi.



Tüm basketbol becerileri Warriors için kesinlikle kullanışlı olsa da, Oubre'nin sürekli iltifat aldığı bir özelliği daha var.



Oubre, yakın zamanda yapılan bir röportajda, kendisine ne kadar yakışıklı olduğunun söylenmesinden bıkıp bıkmadığı soruldu. 25 yaşındaki oyuncu, şöyle bir yanıt verdi:



"Pek umurumda olmuyor. 'Bunu neden dedin şimdi? Saygısızlık bu. Manyaksınız hepiniz.' dediğim anlar olabiliyor."



Oubre ayrıca, kendisi için önemli olan tek şeyin etrafındaki, kendisini takdir eden insanlar olduğunu sözlerine ekledi:



"Günün sonunda, insanların bir şekilde yüzlerine bir gülücük kondurabiliyorsam, bu bir nimet. Ama ben de bir insanım. Saçımı tekrar uzatmaya çalıştığım bir aşamadan geçiyorum."



