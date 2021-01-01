Oubre Jr.: "Warriors'ta 'kısıtlanmış' gibi hissettim"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., Warriors'tayken 'kısıtlanmış' hissettiğini açıkladı.



Oubre Jr. geçtiğimiz haftalarda, bir takımın merkez parçası olmak dışında başka bir koşulu kabul etmeyeceğini açıkça belirtmişti. Takım arkadaşlarından herhangi bir açıklama gelmese de, Oubre'nin takımla fikir ayrılığı artık bir sır olarak görülmüyor.



Yakın tarihte katıldığı HoopsHype podcast'inde, 25 yaşındaki oyuncu şunları dile getirdi:



"Yapabileceğim her şeyi göstermeye devam etmek ve kısıtlanmamak istiyorum. Geçen yıl evren sanki beni kısıtlamaya çalışıyor gibi hissetmiştim. Bu her zaman çatışma yaratan bir şeydir, çünkü ne zaman kısıtlanmaya çalışsam bu benim için çok önemli bir mevzu oluyor ve ben asla kısıtlanmaya gelemem.



Ben insanlara, neden kısıtlanmamam gerektiğini kanıtlamaya devam edeceğim. Sanırım bu durum, beni bu yaz daha çok çalışmaya ve gelecek yıl için daha komple bir oyuncu olmaya teşvik eden şeydi.



İş tarafına gelince, bu kontrolümde olan bir şey değil. Yapabileceğim tek şey, Ağustos ayında ekibimle bu durumun iş tarafını halletmemiz için beklemek olacak. Daha özgür olabileceğim, gelişmeye devam edebileceğim ve kültürün odak noktası olabileceğim bir yere gitmek istiyorum."



Oubre Jr. bu sezon oynadığı 55 maçın 50'sinde ilk beş başlamış ve sakatlanıp sezonu kapatmadan önce 15.4 sayı ortalaması tutturmuştu.



