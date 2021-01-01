Oubre Jr.: "Knicks gibi, aile ortamı olan bir yeri çok isterim"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., New York Knicks hakkında ne düşündüğünü ve serbest oyuncu döneminde ne istediğini açıkladı.



Warriors, 25 yaşındaki oyuncuyu tutmakla ilgilendiğini söylese de, Knicks, San Antonio Spurs, Miami Heat ve Dallas Mavericks de dahil olmak üzere birçok takımın Oubre Jr.'ı imzalamaya ilgi gösterdiği bildirilmişti.



Oubre Jr., SNY'den Ian Begley ve Chris Williamson ile yaptığı röportajda, serbest oyuncu dönemiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Azimli bir basketbolcuyumdur. Gelişmeyi çok severim. Yani gelişme sürecinde olan bir organizasyon arıyorum. Finaller için rekabet etmek ve sürekli daha iyiye gitmek istiyorum. Bir aile ortamının olduğu, anlaşmamı uzatabildiğim süreç boyunca yuvam haline getirebileceğim bir yerde bulunmak istiyorum.



Sert savunma oynayan, kavgacı, hızlı tempolu ve atletizme dayalı açık saha hücumu oynayan bir takım arıyorum. Ben öyle tarz bir oyunda başarılı oluyorum. Oyunu kovalayan, sert adamlarla dolu bir takımda. Benim idealim bu. Ama günün sonunda, içinde bulunduğum her duruma uyum sağlarım. Çünkü işim bu. Bu açıdan çok yönlü biriyim."



"SORUNSUZCA UYUM SAĞLARIM"



Oubre Jr., Knicks'e neler katabileceği sorulduğunda ise şunları sözlerine ekledi:



"Sorunsuz bir şekilde uyum sağlarım. Julius'un (Randle) patlama yaşadığı ve RJ'in (Barrett) de kendine geldiği bir sezonun yanı sıra, herkesin bir aile ortam oluşturmasıyla geleceğe dair yapmak istedikleri şeylerin temelini kurmuş oldular. Ben böyle bir yere katılıp, organizasyonun daha iyi olmasına yardımcı olabilirim."



Oubre, geçmişte serbest oyuncuları cezbetmekte sorun yaşamış olan Knicks gibi "büyük mirasa" sahip takımlarda, kendisi gibi oyuncuların oynamayı arzu ediyor olduğunu da sözlerine ekledi.



