Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr.'nin geçirdiği trafik kazasının ardından takıma geri döndüğü ve "moralinin yerinde" olduğu bildirildi.



Oubre Jr., Philadelphia şehir merkezinde bir aracın kendisine çarpması sonucu kaburga kemiğinin kırılmasından üç gün sonra, takımın antrenman tesisine geri döndü.



Sixers koçu Nick Nurse, Oubre Jr. için "Morali iyi, bir süre egzersiz bisikletine bindi. Yani durumu iyi." şeklinde konuştu.



Nurse, takımın izin günü olan Pazartesi günü Oubre'yi kaza mahallinden fazla uzakta olmayan evinde ziyaret eden Sixers organizasyonu üyeleri arasındaydı.



Philadelphia polisi, gümüş renkli bir arabanın sürücüsünün yan aynasının Cumartesi saat 19:40'ta karşıdan karşıya geçen Oubre'ye çarptığını bildirmişti. Kaburga kemiği kırılan Oubre'de bazı yırtılmalar ve diğer yaralanmalar yaşandığı kaydedilmişti. Olayla ilgili devam eden bir soruşturmada polis, Salı gecesi Associated Press'e gönderdiği bir e-postada herhangi bir güncelleme olmadığını söyledi.



Oubre'nin hafta sonunda yeniden muayene edilmesinin planlandığı ve dönüşü için verilecek tarihin o günlerde belirlenebileceği açıklandı.



Oubre, Philadelphia'daki ilk sezonunda 16,8 sayı ortalaması yakalıyor.





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