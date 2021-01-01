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Oubre Jr.: "Jordan bizi, akranımız gibi motive ediyor!"

Charlotte Hornets forveti Kelly Oubre Jr., takım sahibi Michael Jordan'ın rekabetçiliğini kadroya yansıtma şekline övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets forveti Kelly Oubre Jr., takım sahibi Michael Jordan'ın rekabetçiliğini kadroya yansıtma şekline övgüler yağdırdı.

Bir takım sahibi olarak Jordan, geçmişte verdiği kararlardan dolayı pek çok eleştiri almış ve bunların çoğu Hornets ekibini daha da belirsizliğe sürüklemişti.

Ancak yakın tarihli bir röportajda Oubre Jr., Jordan hakkında yeni bir bakış açısı sundu:

"Kendisi tüm zamanların en büyük rekabetçisi. Bu yüzden ne zaman etrafta olsa beni ve takım olarak hepimizi itekliyor.

'Hadi ama, daha iyisini yaparsın' gibi şeyler diyor ama bunu bir patrondan ziyade, bir oyuncu veya akranınızmış gibi söylüyor."

Geçmişte Jordan, genellikle zamanının çoğunu organizasyondan uzakta geçiren, 'bağımsız' bir takım sahibi olarak biliniyordu.


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