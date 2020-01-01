Oubre Jr.: "Durumum sağlık ekibine bağlı, ben iyiyim"

Phoenix Suns forveti Kelly Oubre Jr. Orlando bubble'ında oynama ihtimaliyle ilgili konuştu.



Daha önce çıkan raporlarda, Oubre Jr.'ın takıma katılabileceği ve bu ay NBA sezonunun devamı için oynayabileceği bildirilmişti.



24 yaşındaki oyuncu, şu anki durumu hakkında ilk kez konuştu:



"Sağlık durumum, sağlık personeline bağlı. Ben iyi hissediyorum."



Oubre Jr., Mart ayının başlarında geçirdiği bir menisküs ameliyatı sonrasında, bahar ayının büyük bir kısmında rehabilitasyon yapıyordu. Sezonu kapattığının duyurulmasının kısa bir süre sonra, sezon koronavirüsten ötürü askıya alınmıştı ve bu da Oubre'ye karantinadayken dinlenmek ve iyileşmek için bolca zaman vermiş oldu.



"Buradaki ana oda noktam, takım arkadaşlarımı desteklemek ve daha iyi olmaya devam ederek liderlik yapmak. Diğer her şey, yapabileceklerimin dışında."



Oubre, takıma katılmasının, ekip personelinin kendisine onay vermesine bağlı olduğunu açıklasa da, özellikle geri dönüşünün zihinsel yönü açısından çok iş gerektirdiğini de itiraf etti:



"Birçok insanın oynadığımı görmek istediğini anlıyorum, ama günün sonunda vasat bir Kelly Oubre'den ziyade, oyununun zirvesinde bir Kelly Oubre görmeyi tercih edersiniz."



Phoenix ekibi, Batı Konferansı'nda sıralamaları belirleyecek maçlar Orlando'da başladığında, dokuzuncu sırada eşit durumda bulunan Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans ve Sacramento Kings'in 2.5 maç arkasında yer alacak.



