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Oubre Jr.'dan Suns'ın sahibine eleştiri!: "Temel yapı, en önemli şey..."

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., yeni takımının yönetimini önceki NBA duraklarıyla ve özellikle Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver ile karşılaştırması istendiğinde, sözlerini sakınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., yeni takımının yönetimini önceki NBA duraklarıyla ve özellikle Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver ile karşılaştırması istendiğinde, sözlerini sakınmadı.

Oubre, 95.7 The Game in San Francisco'daki 'Damon, Ratto ve Kolsky' programına konuk olduğunda, şunları söyledi:

"Artık sadece organizasyonun medya tarafındaki algısını değil, gerçekten kendisini önemseyen bir takım sahibi için oynama şansım var. Benim için en önemli şey temel yapıdır. Eğer güzel bir temeliniz varsa, Golden State'in yaptığı gibi güzel bir gelecek inşa edebilirsiniz."

Sarver, yıllarca Suns'ı başarılı kılmak için yatırım yapmadığından ötürü eleştirilmişti.

Phoenix, Oubre'yi 2018-19 sezonunun ortasında Washington Wizards'tan almıştı ve genç oyuncu, Suns'da kariyerinin en iyi basketbolunu oynamıştı. Phoenix'teki iki sezonda Oubre Jr., 17.9 sayı, 5.8 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Oubre, bu ölü sezonda Chris Paul'un Oklahoma City Thunder'dan alındığı takasta ekibe katılmış ve ardından Warriors'a gönderilmişti.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, bu hamle Golden State'e vergiler dahil 68 milyon dolara mal olacak.


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