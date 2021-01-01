Oubre Jr., benchten gelmek istemiyor: "Serbest kalacağım için çok mutluyum"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr., koçu Steve Kerr'ün gelecek sezon kendisini bench rolüne uygun görmesiyle ilgili yorumları hakkında konuştu.



Oubre Jr., geçen sezon Warriors rotasyonunun önemli bir parçasıydı ve takımın play-in turnuvasının son maçına ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Koç Kerr, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak Oubre'nin sezonuna değindiğinde, 25 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediğini, ancak Klay Thompson'ın gelecek sezon sakatlıktan dönmesiyle rolünün benchten gelecek olmasıyla azalacağını belirtmişti.



Oubre'ye, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in podcast'inde, Kerr'ün yorumları hakkında şunları söyledi:



"Bu durum hakkında fazla konuşmak ve detaya girmek istemiyorum. Ama söyleyeceğim tek şey, bana motivasyon sağladığı olacak.



25 yaşında biri olarak, kariyerimin şekillenme biçimiyle ve gösterdiğim gelişmeyle, 15. sıradan seçildikten sonra edindiğim kısıtlı süreye rağmen her yıl rakamlarını sürekli olarak geliştirmem sonrası, gelecek için şekillenmeye çalışan bu organizasyonda belli bir fırsat edindikten sonra bunu daha da büyük ölçekte gösteremeyeceğim durumunu, haksızlık olarak nitelendirebilirim.



Ama yapabileceğim tek şey gidip çıkıp işimi yapmak, oyunumu oynamak ve profesyonel kalmaktı. Sadece basketbol oynama konusunda endişeliydim ve şimdi sınırsız bir serbest oyuncu olduğum için çok mutluyum."



Son yorumlarıyla Oubre'nin kendini benchte oynarken görmediği belli oldu ve Warriors'ın gelecek sezon tam sağlıklı kadrosunda bunun bir sorun olabileceği düşünülüyor.



