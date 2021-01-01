Oubre: "Bu dönemden birine G.O.A.T. demek, MJ ve Kobe'ye saygısızlık!"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr. şu anki NBA'in "yumuşak" olduğunu ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



The Complex Sports Podcast'te yakın zamanda konuk olan Oubre, bu kuşaktan hiçbir oyuncunun G.O.A.T. tartışmalarında yer almayı hak etmediğine inanmamasının nedenini açıkladı:



"Bugün oyunun biraz daha yumuşak olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde herhangi birine GOAT demek, Mike ve Kobe'nin (Bryant) kazandıkları zor ödüllere ve başarılara saygısızlık olur. Çünkü onların herkesi ezip geçerek bir şeyleri kazanmaları gerekmişti. İnsanlar sadece onları durdurmak için kuralları değiştirdiler.



Mike, asla yenilmemiş olması gerçeğinden ötürü GOAT'tur. Birçok sakatlığa, insanların bilmediği pek çok şeye rağmen oynamıştı ve en kısa sürede şampiyonluk yüzüklerini toplayarak ve en iyi kazanma yüzdesiyle Finallere çıkarak, tüm bir dönemi resmen ele geçirmişti."



