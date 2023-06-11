Haber Tarihi: 11 Haziran 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 15:45

ÖTV'siz araç fiyatları 2023: ÖTV muafiyetli fiyat listesi 2023 | Renault, Fiat Egea, Dacia, Honda, Skoda, BMW güncel araç fiyatları!

ÖTV'siz araç fiyatları 2023 gündemdeki yerini müjdenin açıklandığı ikinci gününde de koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa verdiği ticari araç yenilemesinde ÖTV muafiyeti müjdesinden sonra yeni oluşan fiyat tablosu ortaya çıktı. Peki ÖTV indirimi sonrasında Fiat Fiorino, Renault Kangoo ve Doblo, Citroen Berlingo ve Nemo, Peugeot Rifter ve Ford Tourneo fiyatları ne kadar oldu? 2023 ÖTV muafiyet müjdesinden sonra 400 bin liralık aracın ÖTV'si kaça geliyor? İşte ÖTV indirimi ardından sıfır araç fiyat listesi...

ÖTV'siz araç fiyatları 2023: ÖTV muafiyetli fiyat listesi 2023 | Renault, Fiat Egea, Dacia, Honda, Skoda, BMW güncel araç fiyatları!
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ÖTV'siz araç fiyatları müjdenin duyurulduğu ikinci günde ticari araç sahiplerinin gündeminde! Esnafa sağlanan kolaylık ile araç yenilemede ÖTV alınmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu da yeni ÖTV'siz araç fiyat listesinde ciddi değişiklikler meydana getiriyor. Peki ÖTV indiriminin ardından 2023 Fiat Fiorino, Renault Kangoo ve Doblo, Citroen Berlingo ve Nemo, Peugeot Rifter ve Ford Tourneo fiyatları ne kadar oldu? 400 bin, 500 bin ve 600 bin liralık aracın ÖTV'si ne kadar düşürüyor? İşte tüm bilgiler.
ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023

Tüm bu ÖTV düzenlemesi ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca açıklanacak. ÖTV muafiyeti uygulamasının esnafa hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum" dedi.
Genel seçimlerden sonra döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi devam ederken, bazı otomobil firmaları fiyatlarında artışa gitti.

Dİğer yandan Haziran 2023 güncel otomobil fiyatları da belli olmaya başladı. Tesla, Toyota ve Honda, zamları yansıtan firmalar oldu. Tesla yüzde 2 ila 6, Toyota yüzde 2 ila 4 zam uyguladı.

Tesla, Türkiye'de sunduğu üç farklı Model Y seçeneğine mayıs ayının ilk haftasına göre 100 bin TL ila 111 bin TL arasında zam uyguladı.

Zamlar sonrasında Tesla Y RWD 1.732.765 TL, Tesla Y AWD Long Range 1.808.728 TL ve Tesla Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.

Honda Civic, nisan ayına göre 120 bin TL zamlandı. 1.5L VTEC Turbo ECO Haziran ayı fiyatı 1,214,500 TL'ye çıktı. 1.5L VTEC Turbo Benzin ise 1,187,500 TL'den 1,316,000 TL'ye yükseldi.

Toyota Corolla 1.5 Vision mayıs ayında 781,150 TL'den satıştayken zam sonrası 812,400 TL'ye çıktı. 1.5 Vision Multidrive S ise 815,150 TL'den 847,800 TL'ye yükseldi. En pahalı Corolla olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 1,090,250 TL'den 1,133,850 TL'ye çıktı.

Diğer markaların haziran ayı fiyat politikaları henüz netleşmedi.


Hem yaz aylarının gelmesi ile hem de sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar ikinci el fiyatlarında yükselişe neden olması bekleniyor.

Engelli Araç Alımı Hesaplama

ÖTV indirimli araç fiyat hesaplaması yapmanız için ötv indirimi hesaplama robotu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirsek; 1600 cm³'e kadar silindir hacmi ve satış bedeli 1.004.200 TL olan bir arabanın hesaplamasını yapmak gerekirsek;

 
  • %45 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.45 = 206.896 TL
  • %50 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.50 = 200.000 TL
  • %80 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.80 = 166.666 TL
Araç Tipi Otomobil
Motor Hacmi 1600 motor
Vergiler Dahil Araç Fiyatı 1.004.200 TL
Aracın Vergisiz Fiyatı 472.787 TL
ÖTV Oranı %80
ÖTV Tutarı 378.230 TL
KDV Oranı %18
KDV Tutarı 153.183 TL
Vergiler Toplam 531.413 TL
Engelli İndirimli Fiyatı 557.889 TL
engelli ötv hesaplama şeklinde hesaplama yapılır.

Silindir Hacmi  Vergisiz Satış Tutarı ÖTV KDV
1600 cm³'e kadar 184.000 TL'ye kadar  %45 %18
1600 cm³'e kadar 184.000 TL – 220.000 TL arası %50 %18
1600 cm³'e kadar 220.000 TL – 250.000 TL arası %60 %18
1600 cm³'e kadar 250.000 TL – 280.000 TL arası %70 %18
1600 cm³'e kadar 280.000 TL üzeri %80 %18
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL'ye kadar  %130 %18
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL üzeri %150 %18
2000 cm³ üzeri Tutar sınırı yok %220 %18
ötv hesaplama tablosu

Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 ÖTV indirimli engelli araç almak isteyen kişiler için otomobil markaları tarafından sunulan ÖTV indirimli araç satışları devam etmektedir. Uygun fiyatlara engelli araç almak için 2023 yılında ÖTV sınırı 1.004.200 TL geçmemelidir.

ÖTV indirimli araç alırken hesaplanan değerler ile mağaza da söylenen fiyatlar arasında farklılık yaşanabilir. Bunun sebebi şundan dolayı kaynaklıdır. ÖTV indirimli alınan araçlarda bazı otomobil bayileri ötv indirim hesaplamasını kampanya fiyatları üzerinden yapmasından dolayı fiyat farkı çıkmaktadır.

Engelli ÖTV indirimi ile alınabilecek araçlar 2023

2023 Nisan ayında engelli ötv muafiyeti alınacak arabalar listesi şu şekildedir;

 
MarkaModelÖTV Sınırı
Renault Clio
Renault Taliant
Renault ZOE
Renault Captur (R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC hariç)
Renault Megane Sedan
Dacia Yeni Sandero
Dacia Yeni Sandero Stepway
Dacia Yeni Duster
Dacia Yeni Jogger
Fiat Yeni Egea Sedan
Fiat Yeni Egea Hatchback
Fiat Yeni Egea Cross
Fiat Yeni Egea Cross Wagon
Fiat 500
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Elentra
Hyundai i20N
Hyundai Bayon
Hyundai Kona
Toyota Corolla
Toyota Corolla Hybrid (1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Hariç)
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross Hybrid (Dream, Flame, Passion X-Pack Hariç)
Toyota Yaris
Toyota Yaris Hybrid (1.5 Hybrid Passion e-CVT Hariç)
Toyota Proace City
Toyota Proace City Cargo
Honda Jazz
Honda City
Skoda Fabia
Skoda Scala
Skoda Kamiq
Kia Picanto
Kia Rio
Kia Stonic
Kia Yeni Cerato
Kia Ceed HB
Kia Ceed SW (Mild Hybrid hariç)
Kia XCED (Mild Hybrid ve Prestige Hariç)
Citroen AMI
Citroen C3
Citroen C3 Aircross SUV
Citroen C4
Citroen C-Elysee
Citroen C4 X (Shine Bold Hariç)
Peugeot 208
Peugeot Yeni 308 (GT 1.2 Hariç)
Peugeot SUV 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç)
Peugeot Rifter
Peugeot Partner Van
Peugeot Expert Van
Peugeot Expert Combi Van
Peugeot Expert Traveller
Mitsubishi Spacestar
Mitsubishi Yeni L200
Nissan Qashqai (Sadece Düz Vites Tekna)
Nissan Juke (Platinum Premium Hariç)
Seat Yeni Ibiza
Seat Yeni Arona
Seat Leon
Opel Corsa
Opel Corsa-e
Opel Yeni Astra (GS Hariç)
Opel Crossland
Opel Mokka (GS ve Ultimate Hariç)
Opel Mokka-e
Opel Combo Life
Opel Combo Cargo
Opel Vivaro City Van
Opel Vivaro Cargo
Volkswagen Polo
Volkswagen T-cross
Volkswagen Taigo (Style ve R-Line Hariç)
Volkswagen Golf (Style 150 BG ve R-Line Hariç)
Volkswagen T-roc (Style R-Line Hariç)
ÖTV indirimi ile alınabilecek araçlar
Tüm marka ve modellerin fiyat listelerini kısa şekilde ulaşmak için alt başlıklarımızı kullanabilir ve güncel araç fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

 
Araç fiyatları "Fikri Mülkiyet Hakları" nedeniyle paylaşılmamaktadır.

Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Hyundai engelli araba ve ÖTV indirimli Hyundai araç almak için Hyundai mağazalarını ziyaret ederek Hyundai satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Hyundai engelli araçlar içeriğinde birçok Hyundai engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Hyundai tarafından sunulan, 2023 Hyundai Nisan araç listesi araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Elentra
Hyundai i20N
Hyundai Bayon
Hyundai Kona
Hyundai Kona Elektrik X
Hyundai SANTA FE Hibrit X
Hyundai Tucson X
Hyundai IONIQ 5 X
Hyundai Staria (2.2 CRDI 177 PS Prime) X

Skoda Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Skoda engelli araba ve ÖTV indirimli Skoda araç almak için Skoda mağazalarını ziyaret ederek Skoda satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Skoda engelli araçlar içeriğinde birçok Skoda engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Skoda tarafından sunulan, 2023 Nisan Skoda araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS
Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG
Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
Octavia Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG X
Octavia Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X
Octavia Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X
Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X
Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X
Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X
Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X
SuperB Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X
SuperB L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4×4 X
SuperB Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
SuperB Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kodiaq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kodiaq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kodiaq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kodiaq L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X
Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X
Kodiaq L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X

Dacia Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Dacia engelli araba ve ÖTV indirimli Dacia araç almak için Dacia mağazalarını ziyaret ederek Dacia satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Dacia engelli araçlar içeriğinde birçok Dacia engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Dacia tarafından sunulan, 2023 Nisan Dacia araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Yeni Sandero Essential Tce 90 bg CVT
Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg
Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg
Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg CVT
Yeni Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Yeni Duster Essential TCe 90 bg
Yeni Duster Expression ECO- G 100 bg
Yeni Duster Essential TCe 150 bg 4×4
Yeni Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×2
Yeni Duster Essential TCe 150 bg EDC
Yeni Duster Journey TCe 150 bg EDC
Yeni Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×4
Yeni Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
Yeni Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
Yeni Jogger Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu
Yeni Jogger Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
Yeni Jogger Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu
Yeni Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
dacia engelli araç fiyatları

Toyota Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Toyota engelli araba ve ÖTV indirimli Toyota araç almak için Toyota mağazalarını ziyaret ederek Toyota satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Toyota engelli araçlar içeriğinde birçok Toyota engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Toyota tarafından sunulan, 2023 Nisan Toyota araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Toyota Corolla
Toyota Corolla Hybrid (1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Hariç)
Toyota Yaris Cross
Toyota Corolla Cross Hybrid X
Toyota Yaris Cross Hybrid (Dream, Flame, Passion X-Pack Hariç)
Toyota Yaris
Toyota C-HR X
Toyota Yaris Hybrid (1.5 Hybrid Passion e-CVT Hariç)
Toyota Camry X
Toyota Land Cruiser X
Toyota RAV4 X
Toyota Proace City
Toyota Proace City Cargo
Toyota Engelli Araç Fiyatları Nisan 2023

Honda Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Honda engelli araba ve ÖTV indirimli Honda araç almak için Honda mağazalarını ziyaret ederek Honda satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Honda engelli araçlar içeriğinde birçok Honda engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Honda tarafından sunulan, 2023 Nisan Honda araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Honda Civic X
Honda Jazz
Honda HR-V X
Honda CR-V X
Honda City
Honda Accord X
Honda engelli araç fiyatları

Kia Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Kia engelli araba ve ÖTV indirimli Kia araç almak için Kia mağazalarını ziyaret ederek Kia satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Kia engelli araçlar içeriğinde birçok Kia engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Kia tarafından sunulan, 2023 Nisan Kia araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Kia Picanto
Kia Rio
Kia Stonic
Kia Yeni Cerato
Kia Ceed HB
Kia Ceed SW (Mild Hybrid hariç)
Kia XCED (Mild Hybrid ve Prestige Hariç)
Kia Niro Hibrit X
Kia Niro EV X
Kia Sportage X
Kia Sorento X
Kia EV6 X
Kia engelli araç fiyatları

Citroen Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Citroen engelli araba ve ÖTV indirimli Citroen araç almak için Citroen mağazalarını ziyaret ederek Citroen satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Citroen engelli araçlar içeriğinde birçok Citroen engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Citroen tarafından sunulan, 2023 Citroen Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Citroen AMI
Citroen C3
Citroen C3 Aircross SUV
Citroen C4
Citroen C5 Aircross SUV X
Citroen ë-C4
Citroen C4 X (Shine Bold Hariç)
Citroen C-Elysee
Citroen engelli araç fiyatları

Peugeot Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Peugeot engelli araba ve ÖTV indirimli Peugeot araç almak için Peugeot mağazalarını ziyaret ederek Peugeot satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Peugeot engelli araçlar içeriğinde birçok Peugeot engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Peugeot tarafından sunulan, 2023 Peugeot Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Peugeot 208
Peugeot Yeni 308 (GT 1.2 Hariç)
Peugeot SUV 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç)
Peugeot SUV 3008 X
Peugeot SUV 5008 X
Peugeot Yeni 408 X
Peugeot 508 X
Peugeot Rifter
Peugeot Partner Van
Peugeot Expert Van
Peugeot Expert Combi Van
Peugeot Expert Traveller
Peugeot engelli araç fiyatları

Mitsubishi Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Mitsubishi engelli araba ve ÖTV indirimli Mitsubishi araç almak için Mitsubishi mağazalarını ziyaret ederek Mitsubishi satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Mitsubishi engelli araçlar içeriğinde birçok Mitsubishi engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Mitsubishi tarafından sunulan, 2023 Mitsubishi Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Mitsubishi Spacestar
Mitsubishi engelli araç fiyatları

Nissan Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Nissan engelli araba ve ÖTV indirimli Nissan araç almak için Nissan mağazalarını ziyaret ederek Nissan satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Nissan engelli araçlar içeriğinde birçok Nissan engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Nissan tarafından sunulan, 2023 Nissan Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Nissan Qashqai (Sadece Düz Vites Tekna)
Nissan Qashqai E-power X
Nissan X-Trail X
Nissan X-Trail e-4orce X
Nissan Juke (Platinum Premium Hariç)
Nissan engelli araç fiyatları

Renault Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Renault engelli araba ve ÖTV indirimli Renault araç almak için Renault mağazalarını ziyaret ederek Renault satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Renault engelli araçlar içeriğinde birçok Renault engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Renault tarafından sunulan, 2023 Nisan Renault araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Renault Clio
Renault Taliant
Renault ZOE
Renault Captur (R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC hariç)
Renault Megane Sedane
Renault Koleos X

Fiat Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Fiat engelli araba ve ÖTV indirimli Fiat araç almak için Fiat mağazalarını ziyaret ederek Fiat satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Fiat engelli araçlar içeriğinde birçok Fiat engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Fiat tarafından sunulan, 2023 Fiat Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Fiat Yeni Egea Sedan
Fiat Yeni Egea Hatcback
Fiat Yeni Egea Cross
Fiat Yeni Egea Cross Wagon
Fiat 500
Fiat 500e

Seat Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Seat engelli araba ve ÖTV indirimli Seat araç almak için Seat mağazalarını ziyaret ederek Seat satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Seat engelli araçlar içeriğinde birçok Seat engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Seat tarafından sunulan, 2023 Seat Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Seat Yeni Ibiza
Seat Yeni Arona
Seat Leon
Seat Ateca X
Seat Tarraco X
Seat engelli araç fiyatları

Opel Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Opel engelli araba ve ÖTV indirimli Opel araç almak için Opel mağazalarını ziyaret ederek Opel satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Opel engelli araçlar içeriğinde birçok Opel engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Opel tarafından sunulan, 2023 Opel Nisan araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Opel Corsa
Opel Corsa-e
Opel Yeni Astra (GS Hariç)
Opel Crossland
Opel Mokka (GS ve Ultimate Hariç)
Opel Mokka-e
Opel Grandland X
Opel Combo Life
Opel Combo Cargo
Opel Vivaro City Van
Opel Zafira Life X
Opel Vivaro Cargo
Opel engelli araç fiyatları

Volkswagen Engelli Araç Fiyatları 2023

2023 yılı Volkswagen engelli araba ve ÖTV indirimli Volkswagen araç almak için Volkswagen mağazalarını ziyaret ederek Volkswagen satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Volkswagen engelli araçlar içeriğinde birçok Volkswagen engelli araç modelleri bulunmaktadır.

Volkswagen tarafından sunulan, 2023 Nisan Volkswagen araç listesi fiyatları için alt kısımdaki bağlantıyı tıklayınız.

MarkaModelÖTV Sınırı
Volkswagen Polo
Volkswagen T-cross
Volkswagen Taigo (Style ve R-Line Hariç)
Volkswagen Golf (Style 150 BG ve R-Line Hariç)
Volkswagen T-roc (Style R-Line Hariç)
Volkswagen Tiguan X
Volkswagen Tiguan Allspace X
Volkswagen Passat Variant X
Volkswagen Golf R X
Volkswagen Passat Alltrack X
Volkswagen Touareg X
Volkswagen engelli araç fiyatları
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