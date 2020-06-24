ÖTV haberleri son dakika! Ötv indirimi olacak mı?

Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.

ÖTV indirim haberleri son dakika gelişmeleri konusunda yapılan araştırmalar devam ediyor. Son gelişmelere göre ÖTV indirim son dakika beklentisi oluşmuş durumda. Bu konuda atılan adımlar halk tarafından merakla beklenirken vatandaşlar indirim olacak mı umuduyla araştırmalarını yapıyor. Yeni araç alacaklar veya var olan aracını satacaklar için de ÖTV indirimi büyük önem taşıyor çünkü el değiştiren araçlar için ÖTV haberleri son dakika indirim olacak mı? diyerek satışlarını bekleten vatandaşlar bulunuyor.Konuyla ilgili yapılan araştırmalara yönelik ÖTV haberleri son dakika, ötv indirim son dakika diyerek atılan adımları takip edebilirsiniz...OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. ÖTV indirimi konusunda kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Şahsuvaroğlu, şu açıklamada bulundu;"Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki "ÖTV indirimi" beklemiyoruz"Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.