Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan tarihi şampiyonluk

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Gümüş Milletler Ligi'nde Macaristan'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan tarihi şampiyonluk
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30 Haziran 2024 16:53
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2024 Gümüş Milletler Ligi (SNL) final maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek, şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Erkek Milli Takımı, Slovenya'da gerçekleştirilen Gümüş Milletler Ligi'nde beşinci ve son maçında Macaristan'ı 25-23, 25-16, 16-25, 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyonda oynadığı beş müsabakadan da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı takım, tarihinde ilk kez Gümüş Milletler Ligi şampiyonu oldu. Milliler, SNL'de 2021'de bronz, 2022'de ise gümüş madalya kazanmıştı.

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