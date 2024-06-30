Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan tarihi şampiyonluk

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2024 Gümüş Milletler Ligi (SNL) final maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek, şampiyon oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Erkek Milli Takımı, Slovenya'da gerçekleştirilen Gümüş Milletler Ligi'nde beşinci ve son maçında Macaristan'ı 25-23, 25-16, 16-25, 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



Organizasyonda oynadığı beş müsabakadan da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı takım, tarihinde ilk kez Gümüş Milletler Ligi şampiyonu oldu. Milliler, SNL'de 2021'de bronz, 2022'de ise gümüş madalya kazanmıştı.



