Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Chicago Bulls forveti Otto Porter Jr., 28.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı ve takımda kaldı.



27 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Bulls için 11.9 sayı ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Porter Jr.'ın Chicago'daki zamanı şimdiye kadar çalkantılıydı. Bulls, kendisini 2018-19 sezonunda Washington Wizards'tan almıştı ve Porter Jr., Chicago'ya geldiğinden beri sakatlık sorunlarıyla sıkıntı çekmiş, geçtiğimiz sezonda yalnızca 29 maçta yer alabilmişti.



Sözleşmesinin son yılına girecek olan Porter Jr, 2020-21 NBA sezonunun sonunda serbest oyuncu olacak.



