Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Otto Porter Jr. opsiyonunu kullandı, Bulls'da kalıyor

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Chicago Bulls forveti Otto Porter Jr., 28.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı ve takımda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Chicago Bulls forveti Otto Porter Jr., 28.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı ve takımda kaldı.

27 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Bulls için 11.9 sayı ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Porter Jr.'ın Chicago'daki zamanı şimdiye kadar çalkantılıydı. Bulls, kendisini 2018-19 sezonunda Washington Wizards'tan almıştı ve Porter Jr., Chicago'ya geldiğinden beri sakatlık sorunlarıyla sıkıntı çekmiş, geçtiğimiz sezonda yalnızca 29 maçta yer alabilmişti.

Sözleşmesinin son yılına girecek olan Porter Jr, 2020-21 NBA sezonunun sonunda serbest oyuncu olacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal