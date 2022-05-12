Otomobil sporlarında hafta sonu 4 ilde yarışlar düzenlenecek

Otomobil sporlarında hafta sonu tırmanma, otokros, oto drag ve off-road branşlarında Aydın, İzmir, Antalya ve Samsun'da yarışlar gerçekleştirilecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk tırmanma yarışı, AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın birinci ayağı Buharkent Tırmanma Yarışı 14-15 Mayıs tarihlerinde Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenecek.



Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyesi destekleri ile düzenlenen yarışa, 4 kategoride 32 sporcu katılacak.



Organizasyon, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Buharkent Belediyesi önünden seremoni ile başlayacak ve 15 Mayıs Pazar günü 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak.



- AYOSK Ege Kupası



2022 AYOSK Ege Kupası'nın ilk ayağı Menemen Otokros Yarışı, 15 Mayıs Pazar günü Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) tarafından İzmir'de gerçekleştirilecek.



Menemen Belediyesince Seyrek'te oluşturulan 800 metrelik toprak parkurda yapılacak yarışta 3 kategoride, 23 sporcu mücadele edecek.



Otokros yarışı, 15 Mayıs Pazar günü sabahı idari ve teknik kontrol ile başlayacak. Toplam 10 tur olarak iki bölümde 12.30-16.30 saatleri arasında koşulacak yarış, saat 17.00'de ödül töreni ile sona erecek.



- Sezonun ilk oto drag yarışı Antalya'da yapılacak



Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya Kepez Drag Pisti'nde, sezonun ilk oto drag yarışı yapılacak.



Otomobillerin 402 metre sürelerine göre sınıf 1 (Street), sınıf 2 (Super street), sınıf 3 (Pro-street), sınıf 4 (drag), sınıf 5 (pro-drag) ve sınıf 6 (Super pro drag) olarak 6 kategoride yarışacağı organizasyonda, farklı illerden 30 sporcu mücadele verecek.



Kepez oto drag yarışı, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30'da sıralama turları ile başlayacak. 15 Mayıs Pazar günü ise yarışmacılar saat 08.00'den itibaren eşleşerek kalkışa başlayacak ve saat 19.45'te ödül töreni düzenlenecek.



- Off-road yarışları Samsun'da



Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışı, Vezirköprü Off-Road Kulübü tarafından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde organize edilecek.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlama programı kapsamında yapılacak organizasyon yarın saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'ndan gerçekleştirilecek seremoni ile başlayacak.



Organizasyonda 14 Mayıs Cumartesi günü 10.30-16.30 saatleri arasında Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda belirlenen mukavemet etabını 4 kez geçecek olan sporcular, 15 Mayıs Pazar günü de 10.30-14.30 saatleri arasında Vezirköprü İncesu Mevkii'nde yer alan seyirci etabını 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.





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