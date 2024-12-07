Otomobil sporlarında Extreme Kupası'nın 5. ayağı Bolu'da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayak yarışına, TR-1 ve TR-2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu katılıyor.



Boloff Offroad Pisti'nde düzenlenen yarışlarda katılımcılar, zorlu parkurda zaman zaman zorlandı. Parkurda kalan bazı araçlar ise kendilerini çeki halatlarıyla bulundukları yerlerden kurtararak mücadeleye devam etti.



Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, "Bu tür organizasyonları çoğaltarak, Bolu'ya getirmeye devam edeceğiz. Bunu da destekler sayesinde gerçekleştiriyoruz." dedi.



Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.



