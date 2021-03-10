Otomobil sporlarında 2021 mahalli yarışma takvimi açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu mahalli yarışma takvimini duyurdu.



TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, yarışma takvimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına bağlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınacak nihai izinlere göre yürütülecek. X-Trial branşının takvimi ve organizatör kulüpleri daha sonra açıklanacak.



2021 Karadeniz Offroad Kupası, 10-11 Temmuz'da Artvin Murgul'de, 14-15 Ağustos'ta Samsun'da, 28-29 Ağustos'ta Ardeşen'de, 18-19 Eylül'de Ünye'de, 2-3 Ekim'de Fatsa'da, 23-24 Ekim'de Trabzon'da gerçekleştirilecek.



2021 Akdeniz Offroad Kupası ise 5-6 Haziran'da Kadirli'de, 25-26 Eylül'de Osmaniye'de, 23-24 Ekim'de Fethiye'de, 13-14 Kasım'da Antalya'da, 11-12 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta 25-26 Aralık'ta Tarsus'ta düzenlenecek.



Baja ve challenge yarışları, mahalli ralliler, mahalli pist yarışları ve kupalar, mahalli tırmanma, mahalli otokros, 2021 TOSFED karting dayanıklılık kupası, 2021 TOSFED mıcro karting destek kupası, mahalli drfit ve mahalli drag yarışlarının planlanan takvimi de TOSFED'in internet sitesinden duyuruldu.



