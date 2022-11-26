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Otodrag Yarışları, ısınma turlarıyla start aldı!

Antalya'da düzenlenen Otodrag Yarışları, ısınma turlarıyla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Otodrag Yarışları, ısınma turlarıyla start aldı!
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26 Kasım 2022 16:18
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Otodrag Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarını ağırlıyor.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara çeşitli şehirlerden 67 yarışmacı katıldı.

Antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan organizasyon, yarın heyecanlı dakikaların yaşanacağı yarışlarla devam edecek.

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