Otodrag Yarışları, ısınma turlarıyla start aldı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Otodrag Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarını ağırlıyor.



Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara çeşitli şehirlerden 67 yarışmacı katıldı.



Antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan organizasyon, yarın heyecanlı dakikaların yaşanacağı yarışlarla devam edecek.





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