Otodrag yarışları başlıyor

Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Otodrag yarışları başlıyor
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23 Ağustos 2023 14:24
Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil, Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışı, 9-10 Eylül'de Kepez Drag Pisti'nde yapılacak. Yarışa, Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarının katılması bekleniyor.

Katılımcılar 402 metre uzunluğundaki pistte mücadele edecek.

Antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayacak yarışın ikinci gününde sporcular, performanslarını sergileyecek.

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