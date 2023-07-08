Otodrag yarışı, hız tutkunlarını Antalya'da buluşturdu

Antalya'da düzenlenen otodrag yarışı, hız tutkunlarını bir araya getirdi.Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışları, Odabaşı Mahallesi'ndeki Drag Pisti'nde başladı.Yarışlara, Türkiye'nin farklı illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 82 sporcu katıldı.Otomobil Sporları Federasyonu Mahalli Oto Drag kuralarına uygun olarak yapılan yarışlar, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle start aldı.Organizasyon Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.