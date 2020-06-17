Otobusum nerede, otobüs kalkış saatleri, otobüsüm kaçta kalkacak?

Otobüsüm nerede diye arayanlar için doğru otobüs kalkış saatlerini bilmek önemlidir. Uzun süre otobüs duraklarında beklemek istemeyen vatandaşlar otobüsüm kaçta kalkacak, otobüsüm nerede, otobüs kalkış saatleri üzerine aramalar yapıyor. Vakit kaybını ortadan kaydıracak bir uygulama başlattı. Artık saatlerce durakta otobüs beklemek yok. Sayfasına girerek yer alan 'otobüsüm nerede' uygulaması sayesinde otobüsün varış dakikasını öğrenebileceksiniz. Otobüs hatlarımız sabah 07.00 ile 09.30 arasında, akşam ise 17.00 ile 19.30 arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecektir. Metrobüs hattımız sabah 06.00 -09.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla hizmet vermeye devam edecektir. Hizmet verecek hatların kalkış durakları ve saatleri için Alo 153 Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.Uygulamanın yeni versiyonuyla birlikte eklenen durak radarı özelliği sayesinde durakların konumları arttırıldı, ayrıca gerçeklik özelliğiyle otobüslerin bulunduğu yerler, gerçek görüntüler eşliğinde gösterilmeye başlandı.https://www.iett.istanbulhttps://www.ego.gov.tr/tr/otobusneredeBalıkesir Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (BALTUS) yazılımı ile vatandaşlar otobüs sefer saatleri, otobüs geliş – gidiş güzergahları ve otobüslerin anlık olarak konumlarını gösteren 'otobüsüm nerede' hizmetlerine ulaşabilecek. Sisteme www.balikesir.bel.tr ve www.baltus.balikesir.bel.tr adreslerinden ulaşılabilir.https://e-komobil.com/index.phpBulunduğunuz konum ve seçtiğiniz otobüs hattına göre beklediğiniz otobüsün o an hangi durakta bulunduğunu harita üzerinde gösteren uygulama, bu seferi kaçırdım bir dahaki otobüs de daha şu durakta beş dakika daha oyalanabilirim gibi ayarlamalar yapmanıza imkan tanıyor.