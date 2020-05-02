Otoban filmi oyuncuları, konusu

Eran Creevy'nin yönettiği filmin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Filmin kadrosunda ise Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick, Marwan Kenzari, Christian Rubeck ve Aleksandar Jovanovic gibi isimler yer alıyor.

OTOBAN FİLMİ FRAGMANI İZLE

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Otoban filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Eran Creevy'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Otoban konusu nedir? İşte Otoban filmi oyuncuları...Anthony HopkinsFelicity JonesNicholas HoultBen KingsleyCasey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend'an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.