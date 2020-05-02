Otoban filmi oyuncuları, konusu

Yerli ve yabancı yapımlar televizyon ekranlarında yer alıyor. Otoban, bu akşam televizyonda yayınlanacak filmler arasında bulunuyor. Otoban'ın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Otoban konusu nedir? Otoban filmi oyuncuları kimlerdir?
Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Otoban filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Eran Creevy'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Otoban konusu nedir? İşte Otoban filmi oyuncuları...
OTOBAN OYUNCULARI
Anthony Hopkins
Felicity Jones
Nicholas Hoult
Ben Kingsley
Eran Creevy'nin yönettiği filmin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Filmin kadrosunda ise Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick, Marwan Kenzari, Christian Rubeck ve Aleksandar Jovanovic gibi isimler yer alıyor.
OTOBAN FİLMİ KONUSU
Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend'an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.