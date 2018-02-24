Otilia müslüman mı oldu? Ünlü şarkıcı Otilia'nın haberini sevgilisi Sinan Akçıl verdi!

Ünlü popçu Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia müslüman mı oldu? Gündeme bomba gibi düşen bu haberi Sinan Akçıl, Seda Sayan'ın programında dile getirdi. Peki Otilia gerçekten müslüman oldu mu? Sinan Akçıl Otilia'nın müslüman olması hakkında ne düşünüyor? Gelişmeler haberin detayında...

24 Şubat 2018 22:29
Otilia müslüman mı oldu? Ünlü şarkıcı Otilia'nın haberini sevgilisi Sinan Akçıl verdi!
Seda Sayan'ın programına telefonla bağlanan ünlü popçu Sinan Akçıl, sevgilisini Otilia'nın müslüman olup olmadığına dair son noktayı koydu. Kamuoyu bununla çalkalandı, her yerde Otilia konuşuluyor. Peki Otilia gerçekten müslüman oldu mu?

Sinan Akçıl, Romanyalı sevgilisi Otilia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçıl, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisinin, Kur'an-ı Kerim'in Romence mealini okuduğunu söyledi.

Sinan Akçıl şunları söyledi:"Dinimizde olduğu gibi baskıyla olabilecek bir şey değil. Kendi içinden geldiğini söyledi. Bükreş'e gittiğimde Otilia'nın baş ucunda Kur'an-ı Kerim'in Romence mealini gördüm. Beni çok etkiledi, ben söylemeden ilgi duyması. Eyüp Sultan'a da gitti daha önce."  

Otilia Kimdir?


Tam adı Otilia Bruma olan güzel sanatçı Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya gelmiştir. 13 Haziran 1992 doğumlu olan seksi sanatçı Otilia çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetti. Müziğe olan ilgisinden dolayı da Romanya Ulusal Kolej'de eğitim aldı. Yerel televizyonlarda çalıştı ve şarkılarını seslendirdiğinde henüz 17 yaşındaydı.İlk sahne adı Bijue oldu fakat Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğunu öğrenince sahne adını 2013 yılında Otilia olarak değiştirdi. 


2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme geldi. Daha sonra 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlandı.Ardından, Kasım 2013 yılında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlandı. On Fire şarkısına Bükreş'te 3 gün boyunca klip çekildi.Otilia daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başladı. Ve tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'de yayınlandı. Bilionera şarkısı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Otilia, milyonların beğenisini kazandı.Eylül ayında çektiği klip Youtube'de 30 Ekim itibariyle 5 milyon izleyiciye ulaştı.

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