Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!

Otelden atılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadın futbolcuları sokakta uyudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!
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15 Ekim 2021 18:01
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.


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