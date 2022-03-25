Otavio: "Şaşırdım, bunu beklemiyordum"

Portekiz'de Otavio, Türkiye'yi mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Otavio: 'Şaşırdım, bunu beklemiyordum'
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25 Mart 2022 02:43
Portekizli yıldız kanat oyuncusu Otavio, Türkiye'yi mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Türkiye'ye karşı 11'de başladığına şaşırdığını söyleyen Portekizli oyuncu, "Türkiye maçına 11'de başladığıma şaşırdım, beklemiyordum." dedi

Kendisine ihtiyaç duyulan her an Portekiz için elinden geleni yapacağını söyleyen Otavio, "Bana ne zaman ihtiyaç olursa elimden geleni yaparım. Salı günü yine 11 başlayacak mıyım? Bilmiyorum. Önemli olan Portekiz'in kazanması ve bizim Dünya Kupası'nda olmamız."" şeklinde konuştu.

 

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