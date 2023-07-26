Haber Tarihi: 26 Temmuz 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 15:32

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 2023 | ÖSYM YKS tercih robotu ile tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM YKS tercih ve kontenjan kılavuzu 2023 yayınlandı! YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte büyük önem kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan kılavuzda üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri AYT, TYT ve YDT puanlarına göre tercih listelerini belirleyen takvim doğrultusunda hazırlayacak. İlk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih yapılacak. YKS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YKS 2023 tercih takvimini duyurdu. Tercih işlemleri internet üzerinden 13 gün boyunca yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini ÖSYM'ye bildirebilirler. Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması…

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 2023 | ÖSYM YKS tercih robotu ile tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından duyuruldu ancak tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS tercihleri puanı hesaplanan adaylar tarafından gerçekleştirilebilecek olup adayların yine 24 tercih hakkı bulunması bekleniyor. YKS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar adaylara YÖK Atlas kullanmalarını tavsiye etti.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 2023 

2023 YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Yüz binlerce adayın tercihleri sonunda, kontenjanlar dolacak ve lisans ve ön lisans eğitimi almaya hak kazanan isimler ÖSYM tarafından ilan edilecek. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir zaman kala ise kılavuz adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylara bilgi vermesi açısından ön kılavuz erişime açılmıştı. Öte yandan ÖSYM adaylara, kesin kılavuzu takip etmeleri uyarısında bulunmuştu. İşte, 2023 YKS tercih kılavuzuna dair tüm bilgiler...

ÖSYM'den yapılan açıklamada, '2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımladı.
YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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