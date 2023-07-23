ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINLANDI | ÖSYM YKS tercih kontenjanları kılavuzu OSYM.GOV.TR

YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından duyuruldu ancak tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS tercihleri puanı hesaplanan adaylar tarafından gerçekleştirilebilecek olup adayların yine 24 tercih hakkı bulunması bekleniyor. YKS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar adaylara YÖK Atlas kullanmalarını tavsiye etti.



ÖSYM 2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI



ÖSYM'den yapılan açıklamada, '2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.

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