Haber Tarihi: 23 Temmuz 2023 16:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 16:57

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINLANDI | ÖSYM YKS tercih kontenjanları kılavuzu OSYM.GOV.TR

Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği YKS tercih ve kontenjan kılavuzu 2023 yayınlandı! YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte büyük önem kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan kılavuzda üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri AYT, TYT ve YDT puanlarına göre tercih listelerini belirleyen takvim doğrultusunda hazırlayacak. İlk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih yapılacak. YKS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YKS 2023 tercih takvimini duyurdu. Tercih işlemleri internet üzerinden 13 gün boyunca yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini ÖSYM'ye bildirebilirler. Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması…

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINLANDI | ÖSYM YKS tercih kontenjanları kılavuzu OSYM.GOV.TR
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YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından duyuruldu ancak tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS tercihleri puanı hesaplanan adaylar tarafından gerçekleştirilebilecek olup adayların yine 24 tercih hakkı bulunması bekleniyor. YKS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar adaylara YÖK Atlas kullanmalarını tavsiye etti.

ÖSYM 2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 

ÖSYM'den yapılan açıklamada, '2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.
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