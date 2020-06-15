ÖSYM yerler açıklandı mı? YKS Sınav Giriş Yerleri

ÖSYM YKS üniversite giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS için öğrenciler, sınava giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Sınava giriş yerleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. YKS sınav giriş belgeleri de alınabiliyor.

15 Haziran 2020 15:16
ÖSYM yerler açıklandı mı? YKS Sınav Giriş Yerleri
ais.osym.gov.tr üzerinden YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. YKS sınav giriş belgelerinde öğrencilerin nerede sınava girecekleri de belirtiliyor.
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Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.

YKS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN




2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45

Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.

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