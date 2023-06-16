ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanları 2023





TUS sonuçları bugün erişime açıldı. Doktorlar, TUS tercih sonuçlarını öğrendikten sonra ise TUS taban puanlarını araştırılmaya başladılar. TUS kontenjanlar ve taban puanları merak ediliyor. Peki 2022 TUS kontenjanları neler? İşte TUS taban puanları, yerleştirme puanları...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1'inci dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti. Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum" dediAdaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav veyerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM'den yapılan duyuruda; "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.ÖSYM'de konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."