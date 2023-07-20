Haber Tarihi: 20 Temmuz 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 10:10

ÖSYM TABAN PUANLARI 2023: YKS üniversite taban puanları | YÖK ATLAS 2,4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal TYT, AYT atama taban puanları 2022

ÖSYM TABAN PUANLARI 2023: YKS üniversite taban puanları | Yüksek Öğretim Kurumları 17-18 Haziran'da tamamlanırken gözler YKS taban puanları listesine çevrildi. Üniversite taban puanları sınav sonuçları sonrası tercih listesine göre öne çıkıyor. Adayların gündeminde ise YKS üniversite taban puanları kılavuzu yer alıyor. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları bilgisine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. Taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili olacak. Bilindiği üzere ''2023 Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları" ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuyla paylaşılıyor. Peki YKS taban puanları açıklandı mı? YÖK ATLAS 2,4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal TYT, AYT atama taban puanları 2022

ÖSYM TABAN PUANLARI 2023: YKS üniversite taban puanları | YÖK ATLAS 2,4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal TYT, AYT atama taban puanları 2022
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Üniversite taban puanları 2023, lise mezunu adayların gündeminde yer alıyor. YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla YKS taban puanları ve kontenjanları en çok araştırılan konulardan birisi oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre tercih yapacak adaylar, hangi üniversitelerin son olarak en düşük (taban) ve en yüksek (tavan) kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. ÖSYM Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS tercih işlemleri önümüzdeki hafta 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Tercih ekranı 13 gün boyunca adayların erişimine açık olacak. Tıp, Mühendislik, İletişim, Hukuk, Sağlık, İktisat ve diğer fakülteleri tercih etmeye hazırlanan öğrenciler için bu yıl lisans bölümleri toplam kontenjanı 465 bin oldu. 2 yıllık ön lisans kontenjanları ise 388 bin oldu. Peki 2023 YKS taban puanları belli oldu mu? Üniversite taban puanı 2023 ne zaman açıklanacak? İşte, YKS başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları hakkında son durum…
YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Üniversite sınav sonuçları, birçok öğrenci için hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu sonuçlar, öğrencilerin gelecekteki mesleklerini, eğitimlerini ve yaşam standartlarını belirleyebilir. Ancak, üniversite sınav sonuçlarına nasıl bakılması gerektiği konusunda bazı ipuçları vardır.

Öncelikle, üniversite sınav sonuçlarınızı öğrendiğinizde, duygusal olarak tepki vermemeye çalışın. Sonuçlarınız beklentilerinizin altında veya üstünde olsa bile, sakin kalmak ve objektif olmak önemlidir. Sonuçlarınızı değerlendirirken, kendinize şu soruları sorun:

Bu soruların cevapları, size sonraki adımlarınız için bir yol haritası sunabilir. Eğer sonuçlarınız hedeflediğiniz üniversite ve bölüme girmenize yetiyorsa, tebrikler! Başvuru sürecini takip edin ve hayalinizdeki eğitime ulaşın. Eğer sonuçlarınız alternatif üniversite ve bölümler için yeterliyse, seçeneklerinizi araştırın ve size en uygun olanı seçin. Eğer sonuçlarınız beklentilerinizin altında çıktıysa, üzülmeyin. Sınava tekrar hazırlanabilir veya farklı bir eğitim yolu seçebilirsiniz. Eğer sonuçlarınız beklentilerinizin üstünde çıktıysa, kendinizi kutlayın. Ancak, rehavete kapılmayın ve daha iyi fırsatları kaçırmayın.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ÖSYM
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