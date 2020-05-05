ÖSYM şifre değiştirme nasıl yapılır? ÖSYM aday giriş şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre değiştirme konusunda sorun yaşayan öğrenciler bulunuyor. Bunu çözmenin en sağlıklı ve temel yolu SYM şifre dğeiştirme nasıl yapılır sorusunu sorarak haberimizi incelemektir. Giriş şifresi alarak ÖSYM sistemine aday giriş yapabilirsiniz, şifrenizi yenileyebilirsiniz. ÖSYM şiftesini unutanlar panik yapmamalı ve doğru adımları takip ederse yeniden şifre alabilmektedir. Durumu yaşayan bir çok aday vardır ve ÖSYM şifremi unuttum diyerek paniklemektedir şifre değiştirme işlemleri. Konuyla ilgili şifremi unuttum ais.osym.gov.tr giriş sayfasında yeniden şifre alabilirsiniz. ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

05 Mayıs 2020 04:47
ÖSYM şifre değiştirme nasıl yapılır? ÖSYM aday giriş şifresi nasıl alınır?
Şifre değiştirme ÖSYM internet sitesinden yapabilirsiniz. İşlemi gerçekleştirebilmek için soracağınız doğru sorular sayesinde erişmeniz mümkün olacaktır. Nasıl şifre alırım konusuna gelince, haberimize göz atarsanız doğru yolu bulabilirsiniz. ÖSYM şifresini ais.osym.gov.tr giriş sayfası üzerinde yaparak ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz. Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.
– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından "İleri" butonuna tıklayın.

ÖSYM GİRİŞ ŞİFREMİ UNUTTUM DİYENLER İÇİN ŞİFRE HATIRLATMA SAYFASI! TIKLAYIN

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/SifremiUnuttum



ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM aday işlemleri şifresini almak için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekildedir:

"ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.



Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

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