ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? YKS Sınav Giriş Belgesi yazdırma

ÖSYM Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır internette aratılıyor. . 2020 YKS sınav yeri nasıl öğrenilir bilgisine ulaşmak için sınav yeri sorgulama yazarak geldiğiniz sayfamızda doğru bilgileri alabilirsiniz. Resmi açıklamaya göre YKS sınav yeri nasıl öğrenilir bilgisini edinmek için ÖSYM'nin ilgili resmi sayfasına gitmelisiniz. ÖSYM YKS üniversite giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS için öğrenciler, sınava giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Sınava giriş yerleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. YKS sınav giriş belgeleri de alınabiliyor.

18 Haziran 2020 11:37
ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? YKS Sınav Giriş Belgesi yazdırma
YKS Sınava Giriş Belgeleri ais.osym.gov.tr üzerinden yazdırabilirsiniz. YKS'ye girecek öğrenciler çok heyecanlı ve sınav giriş belgelerini almak için bekliyorlar. YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. YKS sınav giriş belgelerinde öğrencilerin nerede sınava girecekleri de belirtiliyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA VE YKS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

ÖSYM sınav giriş belgesi gözükmeme veya YKS sınav giriş belgesini alamayanlar için YKS Sınav Giriş Belgesi alma ekranına girmelerini ve internet üzerinden ais.osym.gov.tr  adresine gitmeleri gerekiyor.




Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.

YKS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN




2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45

Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Diğer Haberler

Liselere Giriş Sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi Gündem

Liselere Giriş Sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi
ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? YKS Sınav Giriş Belgesi yazdırma Gündem

ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? YKS Sınav Giriş Belgesi yazdırma
Merkür retrosu nedir, ne demek? Ne anlama geliyor Gündem

Merkür retrosu nedir, ne demek? Ne anlama geliyor
Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Gündem

Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek?
Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Gündem

Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
Fernando Muslera'dan Türkiye'ye teşekkür Galatasaray

Fernando Muslera'dan Türkiye'ye teşekkür
Fatih Terim'den Adem Büyük'e ikaz Galatasaray

Fatih Terim'den Adem Büyük'e ikaz
Galatasaray'da Marcelo Saracchi'ye uyarı Galatasaray

Galatasaray'da Marcelo Saracchi'ye uyarı
LGS ve YKS ne zaman? 2020 LGS YKS sınav tarihleri Gündem

LGS ve YKS ne zaman? 2020 LGS YKS sınav tarihleri
Daha fazla göster
1

İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
2

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı açıkladı...
3

Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor
4

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 274 bini geçti
5

Tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3,5 milyonu aştı
6

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
7

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
8

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
9

Normalleşme süreci başladı, pedallar yeniden çevrildi
10

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor
yukarı ok