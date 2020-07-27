ÖSYM giriş, 2020 YKS sonuç sorgulama, YKS sınav sonucu öğrenme

Üniversite sınavına girenler arasında 2020 YKS sonuç ile ilgili detaylar için yapılan aramaların sonuçları gelmeye başladı. 2020 YKS sınavına girenler YKS puanlarını öğrenmek istiyor ve bunun için aramalar gerçekleştiriyor. Üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. İşte YKS sınav sonuç, yks sonucu, yks puanım kaç? ile ilgili önemli bilgiler

27 Temmuz 2020 09:19
ÖSYM giriş, 2020 YKS sonuç sorgulama, YKS sınav sonucu öğrenme
YKS sonuçları ile karşımıza çıkan ekranda kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz. 
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları, sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün (27 Temmuz) erişime açıldı. Üniversite adayları, T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları öğrenebiliyor. İşte YKS sonuç ekranı…

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı:

* 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

* Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 27 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açıldı. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

2020 YKS SORULAR VE CEVAPLARI

ÖSYM 2020 cevap anahtarı YKS, soru kitapçığı , cevapları! ÖSYM, binlerce öğrencinin katıldığı TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevap anahtarlarını açıkladı.

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