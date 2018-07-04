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Ospina'da Fenerbahçe'ye sürpriz rakip

Fenerbahçe'nin de gündemindeki David Ospina için Boca Juniors devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ospina'da Fenerbahçe'ye sürpriz rakip
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04 Temmuz 2018 23:57
Bir kaleci transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de adaylar arasında gösterilen David Ospina konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Arsenal ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Londra temsilcisinden ayrılmayı planlayan Ospina için, Boca Juniors'un devreye girdiği ortaya çıktı.

Arjantin basınında yer alan haberde Nahuel Guzman ve Geronimo Rulli için takımlarından olumsuz yanıt olan Boca Juniors'un rotasını Ospina'ya çevirdiği belirtildi. Arjantinli yetkililer, tecrübeli file bekçisinin transferi için Arsenal ile bir ön görüşme de gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin de tecrübeli kaleciye ilgisi devam ediyor. Dünya Kupası'ndan Meksika'nın elenmesinin ardından Ospina'nın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

David Ospina, Dünya Kupası'nda Meksika'nın oynadığı 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı.



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