Ospina'da Fenerbahçe'ye sürpriz rakip

Bir kaleci transferi yapması beklenen'de adaylar arasında gösterilenkonusunda sıcak bir gelişme yaşandı.ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Londra temsilcisinden ayrılmayı planlayan Ospina için,'un devreye girdiği ortaya çıktı.Arjantin basınında yer alan haberdeveiçin takımlarından olumsuz yanıt olan Boca Juniors'un rotasını Ospina'ya çevirdiği belirtildi. Arjantinli yetkililer, tecrübeli file bekçisinin transferi için Arsenal ile bir ön görüşme de gerçekleştirdi.Fenerbahçe'nin de tecrübeli kaleciye ilgisi devam ediyor. Dünya Kupası'ndan Meksika'nın elenmesinin ardından Ospina'nın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.David Ospina, Dünya Kupası'nda Meksika'nın oynadığı 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı.