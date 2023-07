Osmanoğlu: 'Takım ve şehir bilinçli seviyede'

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu, yeşil-mavili ekibin Süper Lig'de kalıcı olacağına inandığını belirtti.



Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Karadeniz ekibinin 33 yaşındaki oyuncusu Sinan Osmanoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"



Sinan Osmanoğlu, yeni sezon için yoğun çalıştıklarını, kariyerinde ikinci kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığını ve ligde kalıcı olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.



Kamp döneminin oldukça yoğun geçtiğini anlatan yeşil-mavili futbolcu, "Bu dönem futbolcular için yorucu oluyor, bir an önce lige hazır olmak adına iyi performans vermeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda yoruluyor ve iyi çalışıyoruz. Hocalarımız bizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor." diye konuştu.



"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"



Sinan Osmanoğlu, Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu, daha önce MKE Ankaragücü'nde aynı duyguyu yaşadığını anımsatarak, "Hedefe ulaşmak çok mutluluk verici. Bu benim karakterime de uygun bir şey. Sezon sonunda hırsla hedefe yürüme anlamında bu sevinci yaşamak çok keyifli. Hedefe oynayan takımlarda olmak benim adıma gurur verici. MKE Ankaragücü de Rize de yıllardır Süper Lig'de önemli başarıları olan kulüpler." ifadelerini kullandı.



Ligde kalıcı olmanın önemine işaret eden deneyimli futbolcu, "İnşallah Süper Lig'de Rize için mücadele vereceğiz. Burada kalıcı olmak önemlidir çünkü kulüp gerçekten inanmış vaziyette. Daha önce belki hatalar olmuştur, bunları telafi etme adına herkes bunun bilincinde. Buna göre hareket ederek elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"ZİRVE NOKTADAYIM"



Süper Lig'de oynamanın kariyeri açısından önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Sinan Osmanoğlu, şöyle devam etti:



"Önemli bir kulüpte altyapı eğitimi aldım ve Altınordu'da uzun seneler görev yaptım. Genel anlamda hırslı yapım nedeniyle futbol hayatım mücadeleyle geçti. Allah'a şükür son dönemde bu seviyeleri yakaladık ve Süper Lig'de görev almaya başladım. Bu benim için önemli bir hedef. Kariyer anlamında belki şu an çıkabileceğim zirve noktadayım. Takımda bulunduğum sürede hedefe uygun kariyerimi geliştirme ve takıma faydalı olma adına elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Başarıyı yakaladık, inşallah her zaman böyle olacak. Taraftarlarımız bunun dışında bir şey görmeyecek."



"PROFESYONEL BİR KULÜP"



Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de olması gerektiğini aktaran savunma oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hem benim hem de takım açısından başarılı bir sezon olması için bütün mücadeleyi vereceğim. İnişli çıkışlı dönemler olmuştur, kulüp ve şehir bundan sonra kalıcı olmak adına, belki üst sıralarda olmak adına bilinçli bir seviyede. Bunun için mücadele verecektir çünkü gerçekten bunu hak eden bir kulüp. Ben buraya gelmeden bu kadar profesyonel bir kulüp beklemiyordum. Gerçekten profesyonel anlamda çok ilerlemiş bir kulüp. Başarılı olacağına inanıyorum." sözleriyle cümlelerini noktaladı.