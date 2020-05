Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit liglerin başlamasını doğru bulmuyor

Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlatılması kararını doğru bulmadığını söyledi.TFF 1. Lig ekibinin tecrübeli savunma oyuncusu Mehmet Yiğit, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Mehmet, TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da yeniden başlayacak olmasıyla ilgili, "Benim şahsi fikrim, liglerin hiç başlatılmamasıydı. Federasyon başkanımızın veya federasyon çalışanlarımızın bir yol bulup, bir yol haritası çizip ligleri oynattırmaması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin, kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı ligleri oynatma kararı aldılar." diye konuştu.Liglerin başlama tarihini de erken bulduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçlar çok erken oynanacak. Çünkü zor bir süreçten geçtik, ardından belirsiz bir süreç geldi. Kendi takımımıza bakacak olursak bir hafta önce idmanlara başladık. Zaten bir haftalık idman programında normal, dayanıklılık, aerobik koşuları yapma amacımız var. 15 gün sonra maç oynayacağız. Sakatlık olsa... Ligin başlama tarihi çok erken." değerlendirmesinde bulundu.Kısa sürede tam anlamıyla form tutmalarının zor olacağını vurgulayan Mehmet, ligde kalan 6 haftada önceki haftalar gibi kora kor mücadelelerin yaşanmayacağını, daha çok takımların bir gol atıp kazanma odaklı oynayacağını düşündüğünü dile getirdi.Mehmet Yiğit, tutabildikleri kadar form tutup bir an önce düşme potasından çıkmaya çalışacaklarının altını çizdi."Lig için tatil süresi çok uzun oldu. Normal sezonda bile bu kadar uzun bir aramız yoktu. Geçen hafta yüklemelere başladık. Ankara'da şu an havalar iyi gidiyor ama 5-10 gün sonra havalar çok sıcak olacak. Nasıl bir idman, yükleme programı belirleyeceğiz? Çok ilginç. Bu 6 haftalık süreç geçtikten sonra normalde Erzurum, Bolu'da toplanan takımlarımız vardı. Takımların çoğu mecburen lig sonunda 10 gün ara verecek. 10 gün aradan sonra yine takımı toplamak zorunda kalacaklar. Alışmış olduğumuz bir düzen var. Acaba bu düzen oyuncuları sakatlığa sürükler mi? Benim şahsi kanaatim sürükler ama tabii ki federasyonumuzun aldığı bir karar var. Önce insan sağlığı denilen bir karardı ama sonrasında baktık ki o çok da ön planda tutulmuyor. Biz çıkıp oynayacağız, elimizden geleni yapacağız. Sakatlanmayalım diye Allah'a sığınacağız. Hem idman yapıp hem dua edeceğiz."Mehmet, başkent temsilcisinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatarak, "Kendimizi yüzde 100 idmana veremiyoruz. Kulüp çalışanlarımız da öyle. Burada hepimiz bir karantina ortamındayız ama pozitif çıkan ağabeyimizden belki 2 gün önce bize de bulaştı. 14 gün kuluçka süresi var diyorlar. İnşallah yeni vaka olmaz, tekrar testten geçeceğiz. İnşallah Yeni Malatyaspor'da olduğu gibi bizde de vaka sayısı artmaz. Psikolojimizi de bir şekilde düzeltmek zorundayız. Az düşünmeye çalışıyorum, takım arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Gerçekten bu süreçten çok etkilendik. İnsanlar birbirinden neredeyse korkar halde." ifadelerini kullandı.Başkent ekibinin kaptanı Mehmet Yiğit, takımda yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliğine ilişkin görüşlerini de paylaştı.Mustafa Dalcı ve İsmet Taşdemir'in ardından teknik direktörlük görevine Ali Güneş'in geldiğini anımsatan savunma oyuncusu, "Takım kaptanı olarak hem Mustafa hem de İsmet hocadan gerçekten çok memnundum. Hem insani açıdan hem de hocalık yönünden bize çok şeyler kattılar. Onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi."Bizim sadece yönetimsel bir boşluğumuz vardı. Yeni gelen Mehmet Emin Katipoğlu başkanımızla takım halinde yaptığımız toplantıda da söyledim; arkamızda itici bir güç, en azından sallandığımızda bir dayanağımız olmalıydı. Biz her sallandığımızda takım halinde hep yalpa yaptık, hiç toparlayacak bir dayanağımız olmadı. Ancak şimdi Mehmet Emin başkanımız geldi, çok tecrübeli bir başkan. Daha önce bu takımı Süper Lig'e çıkardı, Malatyaspor'da şampiyonluk yaşadı. Beni de Malatyaspor'a çok istemişti, kendi adıma çok mutlu oldum."Mor-sarılı ekibin yeni başkanı Katipoğlu'nun kendilerine her zaman yanlarında olacağını, çözüm üreteceğini, sorunların böyle devam etmeyeceğini söylediğini aktaran Mehmet, "Geldiğinden beri sorunlarımızla daha yakından ilgileniyor. Elinde sihirli değnek yok, sorunları bir anda çözemese de en azından çözmeye çalışıyor. İyi gayretini görüyoruz. Bu da kulüp çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza yansıyor. Ben şahsen onu gözlemliyorum. İnsanlar artık gülerek işe geliyor, daha canla başla çalışıyor." şeklinde görüş belirtti."Burada 5-6 ay maaş alamayan insanlar vardı. Adam hem ailesini düşündü hem de burada işini yapmaya çalıştı. O süreçte insandan bir şey istesen... Allah bin kere razı olsun, hiçbiri bize surat yapmadı ama ister istemez tecrübeli bir oyuncu olduğum için hissediyordum. İnsanlar evini mi geçindirsin, kulübü mü düşünsün? Takım kötü durumda onu mu düşünsün? Yeni başkanımızın gelmesiyle her şeyin tamamen hallolmamasıyla beraber bayramdan önce biraz ödeme yapıldı. İnsanların o sinerjisi bambaşka bir havaya büründü. Sinerji ortamına çok inanan bir insanım. Kulüp binasının sinerjisinin değişmesi sahaya da yansıdı. İnsanların yüzü gülmeye başladı. Daha önce de çabalıyorduk ama başımızda disiplini sağlayacak bir şey olmadığı için ben de dahil 'işimi yapayım, olursa olur olmazsa olmaz' havasındaydık. Ama şimdi yeni yönetimimizin çabasını gördükten sonra bir yapacağıma iki yapma gayreti içerisindeyim. İnşallah sonunda mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum."Kişisel hedefleriyle ilgili de konuşan Mehmet Yiğit, geçen sezon başkent temsilcisinde forma şansı bulamadığı dönemde de çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, "Genç arkadaşlarıma da çalışmayı bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Kısa vadedeki hedeflerim arasında ilk başta Osmanlıspor'u ligde tutmak var. İnşallah yeni yapılanmayla seneye şampiyonluğa oynarız. Uzun vadede ise teknik direktörlük planım var. İnşallah Fatih, Şenol hocalarımız gibi ben de çok başarılı hoca olurum." diyerek sözlerini tamamladı.