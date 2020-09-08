Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un adı ve logosu değişti. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
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08 Eylül 2020 15:20
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.

Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.

 



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