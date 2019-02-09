Spor Toto. 1. Ligi'nin 21. haftasında Ankara derbisindeile, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı Osmanlıspor,kazandı ve Gençlerbirliği'ni geçip 2. sıraya yerleşti.Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Burhan Eşer ve 10. dakikada Sinan Kurt kaydetti.Osmanlıspor, bu galibiyetle birlikte üst üste 8. galibiyetini alırken 41 puana yükseldi ve averajla 2. sıraya yerleşti.Sezona müthiş bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 41 puanda kalıp 3. sıraya geriledi.1. Lig'de gelecek hafta Osmanlıspor, sahasında Karabükspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Elazığspor deplasmanına gidecek.