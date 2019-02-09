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Osmanlıspor'un çıkışı, Gençlerbirliği'nin çöküşü devam ediyor!

Spor Toto 1. Ligi'nde Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup ederken üst üste 8. galibiyetini aldı. Gençlerbirliği ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Osmanlıspor'un çıkışı, Gençlerbirliği'nin çöküşü devam ediyor!
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09 Şubat 2019 17:56
Spor Toto. 1. Ligi'nin 21. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı Osmanlıspor, 2-0 kazandı ve Gençlerbirliği'ni geçip 2. sıraya yerleşti.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Burhan Eşer ve 10. dakikada Sinan Kurt kaydetti.

Osmanlıspor, bu galibiyetle birlikte üst üste 8. galibiyetini alırken 41 puana yükseldi ve averajla 2. sıraya yerleşti.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 41 puanda kalıp 3. sıraya geriledi.

1. Lig'de gelecek hafta Osmanlıspor, sahasında Karabükspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Elazığspor deplasmanına gidecek.

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