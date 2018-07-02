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Osmanlısporlu Caner Arıcı'ya gözaltı şoku

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor'un savunmacısı Caner Arıcı, takımı ile Bolu'ya kampa gittiği sırada Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Osmanlısporlu Caner Arıcı'ya gözaltı şoku
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02 Temmuz 2018 15:35
Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Bolu'ya kampa gelen Osmanlıspor'da sağ bek oyuncusu Caner Arıcı (31) otele giriş yaptıkları sırada hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan aranması olduğu için jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor, sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere Bolu'ya geldi. Osmanlıspor teknik heyeti ve futbolcular Karacasu Beldesi'nde bir otele yerleşti. Futbolcuların otele TC Kimlik numaraları ile girişleri yapıldığı sırada, sağ bek oyuncusu Caner Arıcı hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Otel görevlileri durumu jandarmaya haber verirken jandarmanın gözaltına aldığı futbolcu Caner Arıcı ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Üzerinde antrenman formasıyla adliyeye getirilen Arıcı kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Trafik cezası var onu ödememişim' dedi.

Arıcı, ifadesinin ardından kampa geri döndü.

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