Osmanlıspor'dan Süper Lig açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay,dedi.Akçay, yaptığı açıklamada, Bolu'nun Karacasu beldesindeki ikinci etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.Ligin başlamasına kısa bir sürenin kaldığını belirten Akçay,diye konuştu.Akçay, takımda bazı mevkilerde eksiklerinin olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Ligde ilk maçı Boluspor ile oynayacaklarını hatırlatan Akçay,şeklinde konuştu."Ligde 8 ya da 9 takımın Süper Lig'i zorlayacağını, dolayısı ile bu rekabetin de ligin kalitesini yükselteceğini düşünüyorum. Çok zorlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Yarışan ekiplerin aynı değerde, aynı yatırımları yapmış olmaları, aynı beklentiler içerisinde olması yıl sonu yaşanacak üzüntülerin de büyük olmasına neden olacak. Bu işin doğasında rekabet var. Sonuçta belli sayıda takım bir üst lige çıkıyor. Bu da herkesin kabul etmesi gereken, kendi içerisinde eritmesi gereken bir durum. Yeniden başlamak gerekir."