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Osmanlıspor'dan son günde çifte imza!

Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, Atakan Rıdvan Çankaya ve Ifeanyi Matthew'i kadrosuna kattı

Kaynak: AA
Osmanlıspor'dan son günde çifte imza!
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01 Şubat 2019 00:27
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden OsmanlısporAtakan Rıdvan Çankaya ve Ifeanyi Matthew'i transfer etti.

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Cenk Karayel, yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'dan Atakan Rıdvan Çankaya ve Norveç'in Lillestrom takımından Nijeryalı Ifeanyi Matthew'i kadroya kattıklarını söyledi.

Karayel, 20 yaşındaki ön libero Atakan ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Matthew ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını da sözlerine ekledi. 

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