Spor toto 1. Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, Balırkesir Baltok'u Sinan Kurt'un golüyle 1-0 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk ve tek golü, 39. dakikada Osmanlıspor'da Sinan Kurt'tan geld ve bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirlerken, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.Osmanlıspor, bu skorla 39 puanla, maç fazlasıyla ligde 3. sırada kendine yer bulurken, Balıkesirspor ise 26 puanla 10 sırada kaldı.Ankara ekibi gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise evinde Elazığspor'u ağırlayacak.