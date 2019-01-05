Osmanlıspor'dan 3 transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ara transferde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Fransız Sloan Privat ve Mehmet Yiğit'i 1,5'ar, Okan Deniz'i de 2,5 yıllığına kadrosuna dahil etti.Forvet oyuncusu Sloan Privat, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC'den transfer edilirken, stoper Mehmet Yiğit Elazığspor'dan, golcü futbolcu Okan Deniz de İnegölspor'dan başkent ekibine geldi.Osmanlıspor, devre arası transferinde daha önce de Ognjen Todorovic ve Jovan Blagojevic'i kadrosunu katmıştı.Başkent ekibi transfer ettiği 5 oyuncuya kampta toplu imza töreni düzenleyecek.