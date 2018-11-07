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Osmanlıspor'da yeniden Osman Özköylü dönemi

Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, tekrar Osman Özköylü ile anlaşma sağladı.

Kaynak: AA
Osmanlıspor'da yeniden Osman Özköylü dönemi
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07 Kasım 2018 18:49
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, eski teknik direktörü Osman Özköylü ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osman Özköylü için yarın saat 11.00'de Batıkent Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

Daha önce de Osmanlıspor'u çalıştıran Özköylü, son olarak Denizlispor'da görev almıştı. Ligde 13 puanla 10'uncu sırada yer alan Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını dün ayırmıştı.

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