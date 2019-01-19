Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, evinde Boluspor'u Burhan Eşer (2) ve Sinan Kurt'un golleriyle 3-1 mağlup etti.Mücadeleye hızlı başlayan Ankara temsilcisi, 4. dakikada Burhan Eşer'in Boluspor ağlarına gönderdiği golle skoru 1-0'a getirdi.33. dakikada sahneye yeniden Burhan çıktı ve hem Osmanlıspor'un hem de kendisinin 2. golünü kaydetti.45. dakikada Boluspor'da Mustafa Durak, golü kaydetti ve durumu 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi.80. dakikada Osmanlıspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt, takımının 3. golünü Boluspor ağlarına gönderdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Bu sonuçla Ankara temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki 7. maçında 6. galibiyetini alırken, 1 de beraberlik yakalayarak yenilmezlik serisine devam etti.Osmanlıspor, puanını 32'ye çıakrtarak ligde 3. sıraya yükseldi. Boluspor ise 28 puanla 7. sırada kaldı.Osmanlıspor, gelecek hafta deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Boluspor ise evinde Elazığspor'u konuk edecek.