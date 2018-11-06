  •  
    Türkiye'den Mbappe'ye bir rakip çıktı, en iyi 15...
  •  
    Volkan'a teklif yaptılar! "Gel bizde oyna, abi ol"
  •  
    Akşam Veltins Arena'da "Ozan Kabak" yarışı var!
  •  
    Koeman için ülkesinden çarpıcı sözler! 'Kalırsa...'
  •  
    Arsene Wenger sürprizi! Anlaşmaya çok yakınlar

Osmanlıspor'da Mehmet Reşit Akçay gitti, İrfan Buz geliyor

Osmanlıspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti ve hedefteki isim olarak İrfan Buz belirlendi.

Osmanlıspor'da Mehmet Reşit Akçay gitti, İrfan Buz geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 10:50
Osmanlıspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından flaş gelişme...

Sezon başında yeniden takımın başına getirilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti. Yönetimle yaptığı görüşmede kan değişikliği gerektiğini ileten Akçay sözleşmesini feshetti.

Mor-Sarılılar'da hedefteki ismin geçen sezon da görev yapan İrfan Buz olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de çalışmayı planlayan Buz'un eski takımına vereceği yanıt bekleniyor. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için