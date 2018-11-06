Osmanlıspor'da Mehmet Reşit Akçay gitti, İrfan Buz geliyor

Osmanlıspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından flaş gelişme...
Sezon başında yeniden takımın başına getirilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti. Yönetimle yaptığı görüşmede kan değişikliği gerektiğini ileten Akçay sözleşmesini feshetti.
Mor-Sarılılar'da hedefteki ismin geçen sezon da görev yapan İrfan Buz olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de çalışmayı planlayan Buz'un eski takımına vereceği yanıt bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sezon başında yeniden takımın başına getirilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti. Yönetimle yaptığı görüşmede kan değişikliği gerektiğini ileten Akçay sözleşmesini feshetti.
Mor-Sarılılar'da hedefteki ismin geçen sezon da görev yapan İrfan Buz olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de çalışmayı planlayan Buz'un eski takımına vereceği yanıt bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın