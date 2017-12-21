  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Osmanlıspor'da iki ayrılığı açıkladı!

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz yollarını ayırmak istedikleri iki ismi açıkladı.

Kaynak: AA
Osmanlıspor'da iki ayrılığı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 12:22
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Teleset Mobilya Akhisarspor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade etti.

İrfan Buz, Batıkent Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak Süper Lig'in ilk yarısının son maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Sahamızda oynuyoruz. Bizim için çok önemli bir müsabaka. Akhisarspor'u yenerek, sezonun ilk yarısını üç puanla bitirmek istiyoruz" dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un son dönemde iyi sonuçlar alamadığını kaydeden Buz, "Rakibe saygımız sonsuz. İyi çalışarak, iyi motive olmamız gerekiyor. Üç puan almak istiyoruz. Rakibin kötü gitmesi, futbolcularımızın rehavete girmesine neden olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlıspor'da hedef 3 puan

Teknik direktör İrfan Buz, göreve geldiklerinde takım üzerinde karamsar bir tablo olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde bir puanımız vardı. Fikstür de kolay değildi. İlk yarıyı 17 puanla bitiririz diye umuyorum. Bunun da üzerine çıkabilirdik. 17 puanla ikinci devreye iyi bir giriş yapmış olacağız. Baktığınız zaman diğer takımlara da yaklaşmış olacaksınız. İkinci yarıda, ilk devrede yakaladığımız puanın üstüne çıkmak istiyoruz."

"Transferde bizim resmimiz net"

Buz, transfer konusuyla ilgili yönetimle görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Teknik ekip olarak takımın zaaflarını bildiklerini anlatan Buz, "Transferde bizim resmimiz net. Transfer yapmak için transfer yapılmaz. Doğrusunu bulmak istiyoruz. Devre arası transfer kolay değildir. Parametreler bellidir." ifadelerini kullandı.

Rusescu ve Diabate düşünülmüyor

Ligin ilk yarısında Muhammed Bayır ve Mehmet Güven'den mahrum kaldıklarını vurgulayan İrfan Buz, "Bu futbolcular çok önemli. Kadromuza katılacak ve onlar bize güç katacaktır. Birkaç mevkide transferlerimiz olacak ancak henüz kesinleşmedi. Raul Rusescu ve Cheick Diabate'den yararlanmayı düşünmüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için