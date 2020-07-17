Osmanlıspor'da bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.