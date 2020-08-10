TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kısa süreli çabukluk çalışması ile süren idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.Antrenman, top kapma çalışması ve 18'er dakikalık iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.